'Dure Januzaj mag vertrekken bij Real Sociedad'

De kans bestaat dat Adnan Januzaj mag uitkijken naar een nieuwe club. De Rode Duivel is geen onbetwist basisspeler bij Real Sociedad, maar is wel de grootverdiener bij de club.

Adnan Januzaj beschikt bij Real Sociedad over het hoogste salaris, maar toch is Januzaj niet zeker van zijn plek bij de Spaanse subtopper. Door de coronacrisis moeten ze bij Real Sociedad wat zien te knippen in de kosten en dat zou wel eens kunnen betekenen dat Adnan Januzaj het kind van de rekening wordt.

Volgens Mundo Deportivo stonden er normaal gezien deze zomer besprekingen over een nieuw contract op de agenda. Maar door de coronacrisis zien ze dat bij Real Sociedad niet meer zitten.

Januzaj ontvangt zo'n 85.500 euro per week bij Real Sociedad en dus hoopt Sociedad van dat salaris af te geraken. Januzaj schoot de club nochtans wel Europa in door in de slotminuten de gelijkmaker tegen Atlético Madrid te maken.