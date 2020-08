Ronaldo met beteuterde blik in de tribune tijdens laatste competitiewedstrijd Juventus, maar fleurt op wanneer hij de trofee mag tillen

Cristiano Ronaldo zat er maar beteuterd bij tijdens de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. De Portugees kreeg een wedstrijd rust, naar aanleiding van het Champions League-duel tegen Lyon.

Cristiano Ronaldo moest tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen in Serie A plaatsnemen in de tribune. Ze wilden geen risico nemen in deze wedstrijd waar voor beide partijen nog maar weinig op het spel stond. Bij zowel Juventus als AS Roma ging het enkel nog om de eer.

Dus werd Ronaldo niet opgenomen in de selectie, met oog op het aankomende Champions League-duel tegen Lyon. Vrijdag zullen ze een 1-0 van verlies van 26 februari (vlak voor de corona uitbraak) moeten goedmaken.

Lyon komt dit keer op bezoek in Turijn. Ronaldo zat er maar wat beteuterd bij. Dit was de laatste wedstrijd waarin hij de Lazio-speler Ciro Immobile nog zou kunnen inhalen als topschutter. Hij ging het net wel vijf keer moeten doen trillen. Een quasi onhaalbare opdracht dus. Maar met Ronaldo weet je natuurlijk nooit.

Zijn humeur veranderde al gauw toen hij eindelijk mocht poseren met de Serie-A trofee.

Juventus verzekerde haar landskampioentitel al enkele speeldagen terug, maar nu pas mochten ze de trofee de lucht in steken. Iets wat duidelijk het humeur van CR7 bevorderde. De 36-jarige legende denkt duidelijk nog niet aan stoppen.