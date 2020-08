Miljoenenboden op komst? 'Italiaanse én Duitse topclubs meldden zich voor Bruggeling'

Hij was misschien wel de meest opvallende bankzitter tijdens de bekerfinale, gezien de aanvallende onmacht van Club Brugge. Een transfer zit er er dan ook stilaan aan te komen.

Emmanuel Dennis kwam zelfs niet van de bank bij Club Brugge in de bekerfinale tegen Antwerp. De voorbije week klonk het nochtans dat hij zich opnieuw wat in zijn rol had geschikt en zich voorlopig nog nuttig kon/wou maken voor blauw-zwart.

Vele geïnteresseerden

Maar: een transfer is en blijft nakend, al heeft er nog geen enkele ploeg het bedrag waar ze bij Club Brugge op hopen op tafel willen leggen. En toch blijft de interesse er van heel wat verschillende ploegen.

Zo hebben Internazionale en Atalanta zich volgens de Italiaanse pers opnieuw gemeld op Jan Breydel, terwijl in de Duitse media klinkt dat Borussia Dortmund nog steeds aast op de flankaanvaller van blauw-zwart. Zij deden ook in het voorjaar al eens een poging, maar hun bod was toen onvoldoende.