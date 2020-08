In Engeland mogen scheidsrechters 'opzettelijke hoesters' bestraffen met een rode kaart

De Engelse Voetbalfederatie (FA) heeft een document naar haar scheidsrechters gestuurd met daarin enkele nieuwe regels met betrekking tot het coronavirus.

Volgens de nieuwe richtlijnen van de FA kunnen spelers zwaar bestraft worden als ze tijdens de coronapandemie opzettelijk hoesten richting een tegenstander of een official. In een extreem geval kan de ref zelfs rood trekken.

In een extreem geval betekent wanneer de scheidsrechter er zeker van is dat de betrokken speler zijn hoest richt naar het gezicht van een tegenstander. De nieuwe regel kadert in Regel 12 van het reglement en die wijst op "het gebruik van offensieve, abusieve of beledigende handelingen en gebaren".

Speken

In het document worden de arbiters er ook op gewezen dat ze de spelers eraan moeten herinneren dat speken (ook op de grasmat) verboden is.