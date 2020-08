Onderaan de pikorde: 'Man van 6 miljoen' Krmencik op de tribune tijdens bekerfinale

De pikorde bij Club Brugge is duidelijk geworden bij de bekerfinale. In de aanval koos Clement voor Krépin Diatta, David Okereke en Charles De Ketelaere. Van winteraankoop Michael Krmencik was er geen spoor in de Brugse basiself.

En ook niet op de bank. Bij de zeven wisselspelers zaten drie aanvallende krachten: Youssouph Badji, Emmanuel Dennis en Siebe Schrijvers. De Tsjechische spits mocht zich na de opwarming in de tribune zetten. Kansjes grijpen De 27-jarige aanvaller kwam vorige wintermercato over van Viktoria Plzen voor een transfersom van om en bij de 6 miljoen euro. Maar veel potten heeft hij sinds zijn overgang naar het Venetië van het Noorden nog niet gebroken. Veel geld dus voor een aanvaller die onderaan in de pikorde staat. Maar Club Brugge gaat net zoals vorig seizoen, waarin Clement overigens veel roteerde in zijn voorhoede, een hels schema hebben. Krmencik zal zijn kansjes dus moeten grijpen.