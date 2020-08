Leegloop bij Chelsea? 'Frank Lampard zet vier verdedigers én N'Golo Kanté in de etalage'

Frank Lampard heeft goed werk geleverd bij Chelsea dit seizoen. De manager loodste de Blues naar een plaats in de Champions League, in een seizoen waarin het geen transfers mocht doen.

Maar nu mag er weer geld gespendeerd worden en de Londense club heeft grootse plannen deze zomer. Maar dan moet er natuurlijk wel eerst geld in de lade komen, anders zit de club binnenkort weer met een transferban.

Dus zet Lampard enkele spelers in de etalage. Volgens de informatie van Daily Mail gaat het om vier verdedigers: Kurt Zouma, Andreas Christensen, Marcos Alonso en Emerson Palmieri. De Engelse manager zou niet overtuigd zijn van de kwaliteiten van die eerste twee.

N'Golo Kanté

Een andere, iets meer verrassende naam in het lijstje van de Britse krant is die van N'Golo Kanté. De Fransman was de laatste jaren een sleutelspeler van Chelsea, maar met zijn verkoopbedrag zou Lampard graag een nieuwe doelman aantrekken.