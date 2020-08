Gevalletje Waasland-Beveren? Espanyol weigert zich neer te leggen bij degradatie en onderneemt stappen

Krijgen we ook in Spanje een gevalletje Waasland-Beveren? Het Catalaanse Espanyol weigert zich neer te leggen bij de degradatie. De club haalt de corona-uitbraak aan als reden.

Espanyol eindigde troosteloos laatste, maar wil niet degraderen. De Spaanse club vraagt om geen enkele club te laten degraderen. Aanleiding is de slotspeeldag in de Spaanse tweede klasse. Door corona bij Fuenlabrada werd die niet volledig afgewerkt en zo kon er nog geen beslissing worden genomen over promotie en degradatie.

Espanyol oordeelt dat de competitie door het coronavirus 'hopeloos oneerlijk' is verlopen. Dat de spelers van Espanyol het zonder hun trouwe aanhang hebben moeten doen, is voor de club van doorslaggevend belang geweest bij de degradatie.

"Het was hopeloos oneerlijk, omdat niet dezelfde voorwaarden van kracht waren na de coronacrisis als ervoor. Als je ook nog eens de economische impact van Covid-19 meerekent, is de straf voor de getroffenen verwoestend en oneerlijk. Sommige clubs worden nu dubbel gestraft."

Ook Valencia, dat Europees voetbal misliep, gaf aan te hard getroffen te zijn geweest door het coronavirus. Al valt er in hun geval wel wat voor te zeggen. Meerdere spelers binnen de selectie geraakten ook daadwerkelijk besmet door het virus.