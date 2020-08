Paulo Dybala verkozen tot speler van het jaar in Italië, geen prijs voor Romelu Lukaku

Paulo Dybala is verkozen tot speler van het jaar in Italië. De spelmaker van Juventus won dit jaar de titel en gaf in 33 duels elf assist en maakte ook nog eens elf doelpunten.

Niet Cristiano Ronaldo, maar Paulo Dybala was dit seizoen dé uitblinker bij kampioen Juventus. De Argentijn nam wel eens vaker De Oude Dame op sleeptouw en ziet zich dan ook beloond worden met de titel 'speler van het jaar'. Geen prijs voor Romelu Lukaku. De Rode Duivel was in zijn eerste seizoen meteen goed voor 23 doelpunten en werd tweede met Inter Milaan, maar het is topschutter Ciro Immobile die de prijs krijgt voor 'beste aanvaller'. Daar valt wel wat voor te zeggen, natuurlijk. De overige prijzen gingen naar Wojciech Szczesny (beste doelman), Stefan De Vrij (beste verdediger) en Alejandro Gomez (beste middenvelder). Dejan Kulusevski van Parma (maar al gekocht door Juventus) werd verkozen tot beste talent.