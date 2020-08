Romelu Lukaku twijfelde nooit aan zichzelf: "Altijd geweten dat ik een doelpuntenmaker was"

Na een moeilijker seizoen koos Romelu Lukaku voor Inter Milaan en die keuze is achteraf gezien de goede gebleken. Bij Inter scoorde Lukaku de ene goal na de andere.

De teller in de Serie A stokte pas na 23 doelpunten, slechts twee spelers deden ooit beter in hun eerste seizoen. Lukaku is zelf ook blij met keuze voor de Italiaanse topclub, al twijfelde hij nooit aan zichzelf. "Ik heb altijd geweten dat ik een doelpuntenmaker ben."

"Waarom? Geen idee. Ik zei altijd tegen mezelf dat 'de bal daar gaat komen en daar zal ik zijn'. En dan scoor ik de doelpunten", zegt Lukaku zelfverzekerd in een video die Inter Milaan online zette.

23 goals for @RomeluLukaku9 in his debut season in Italy 🔥 3rd in goals in Serie A and a 2nd place finish for Inter Milan. Silence the doubters 🤫🔵⚫️ pic.twitter.com/vxd7oT1ytu — Roc Nation Sports (@RocNationSports) August 2, 2020

Lukaku kende vorig seizoen een moeilijk jaar bij Manchester United, maar leeft nu dus op in Italië. "Bij United was het moeilijk, maar een slecht jaar kan iedereen overkomen in hun carrière. Ofwel reageer je ofwel ga je ten onder. Ik heb daar mentaal de klik gemaakt"