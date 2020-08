Door nieuwe competitieopzet zijn spelers straks alle gele kaarten kwijtgescholden na achtse finales

Vanavond staat er weer Europees voetbal op het programma. De Europa League trekt zich weer op gang en later deze week volgt ook nog de Champions League. En de UEFA heeft een aanpassing doorgevoerd.

Door de nieuwe opzet worden vanaf de kwartfinales van de Champions League in Portugal en die van de Europa League in Duitsland afgewerkt. Zo wil de UEFA het risico op besmetting verlagen. Er zullen ook geen terugwedstrijden meer zijn, kwalificatie wordt afgedwongen in een wedstrijd.

Om schorsingen door gele kaarten tegen te gaan, schold UEFA de voorbije jaren alle gele kaarten kwijt na de kwartfinales. Nu heeft de UEFA een aanpaasing doorgevoerd, zodat spelers ook met de nieuwe opzet niet hoeven te vrezen voor een schorsing door gele kaarten.

Vanaf de achtste finales worden in beide toernooien nu de kaarten kwijtgescholden. Zo beginnen alle spelers in de volgende ronde met een schone lei en zullen ze geen derde gele kaart meer kunnen slikken voor de finale. Schorsing door een rode kaart kan natuurlijk nog wel.