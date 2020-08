OFFICIEEL: Xian Emmers speelt komend seizoen in de Nederlandse Eerste Divisie

Xian Emmers werd vorig seizoen door Internazionale uitgeleend aan Waasland-Beveren. Komend seizoen zal de zoon van voormalig Rode Duivel Marc Emmers aan de slag gaan in Nederland. Almere City, dat op het tweede niveau uitkomt, huurde de middenvelder voor één seizoen.

De 21-jarige middenvelder werd zaterdagmiddag door Almere City, dat in de Eerste Divisie speelt, voorgesteld.

Op de website van de club uit Flevoland sprak Emmers de fans alvast toe. "Ik had meerdere opties, maar het gevoel dat ik bij Almere City kreeg, had ik niet bij de andere clubs. Ik ben een offensieve middenvelder, met veel loopvermogen en diepgang. Dat wil ik hier laten zien. Ik hoop daarmee een steentje bij te dragen aan ons gezamelijk doel: promotie naar de Eredivisie." Vorig seizoen eindigde Almere City op een negende plaats in de Eerste Divisie.