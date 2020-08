'Arsenal drukt door voor overbodige Real Madrid-ster'

Arsenal wil deze zomer graag hun middenveld versterken, zodat spitsen Aubameyang en Lacazette van meer aanvoer kunnen genieten.

Arsenal hoopt haar slag te kunnen slaan bij Real Madrid, waar James Rodriguez voor een spotprijsje is op te pikken. Volgens AS heeft Arsenal te horen gekregen dat James voor een bedrag tussen de 20 en 25 miljoen euro op te pikken is.

Dat klinkt als muziek in de oren van de Londense club. Arsenal zou dan ook willen doordrukken voor James.

James kwam in 2014 aan bij Real Madrid, na een uitstekend WK. De Colombiaan speelde er in zijn eerste twee seizoenen sterk, maar kwam in zijn derde seizoen minder in het stuk voor. Wat volgde was een matige uitleenbeurt aan Bayern München. Dit seizoen keerde de Colombiaan weer terug bij Real Madrid, maar hij kwam amper in het stuk voor.

Vorige zomer ketste een transfer naar Atlético Madrid nog af en wees James zelf Napoli af, maar deze zomer zal niets hem tegenhouden om de Spaanse hoofdstad te verlaten. James vroeg door gebrek aan speelminuten al zelf aan Zidane om hem nimeer op te nemen in de selectie.