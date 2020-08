Thomas Meunier trapt nog maar eens na richting PSG: "Ik werd behandeld als iemand met de pest"

Thomas Meunier en PSG zijn niet in de beste omstandigheden uit elkaar gegaan. De verdediger uitte eerder al kritiek op de Franse club, maar kreeg weerwoord van technisch directeur Leonardo. Nu bijt hij in een interview aan RTBF weer van zich af.

"Ik wou enorm graag de huidige Champions League-campagne met PSG afgewerkt. Ik ging bij wijze van spreken bijna op mijn knieën zitten om te smeken. Ik kreeg dan wel geen langdurig contract, ik wou me tot op het einde blijven inzetten voor PSG", laat Meunier aan RTBF weten.

"Leonardo kwam naar me toe en vroeg of ik bereid was er alles aan te doen. Ik vertelde hem dat ik me voor de volle honderd procent zou blijven inzetten, want ik wou die laatste momenten zo intens mogelijk beleven. Maar daarna krijg ik te lezen dat ik niet wil verlengen en dat het mij niet zou interesseren."

"PSG wou nooit dat ik langer bleef. Opeens kreeg ik een telefoontje dat ik niet meer welkom was op de club, mijn manager kreeg de bevestiging via mail. Dat vond ik laf. Ik heb me altijd ingezet voor de club en opeens was ik de schuldige. Ik werd er behandeld als iemand met de pest."

Volgens Meunier zat er ook een doordachte reden achter het telefoontje. "Ze hadden schrik dat ik anderen op de club zou bestoken met negatieve commentaar. Maar ik wou gewoon mijn fysieke testen afleggen, om te zien waar ik stond na drie maanden inactiviteit. Ik heb moeten smeken om ze te mogen afleggen, wat ik dan uiteindelijk ook nog individueel moest doen. Ik mocht er met niemand praten."