Ex-speler Lierse terug in België na buitenlands avontuur: "Ik wil een grote broer zijn voor de jonge garde"

Na een Fins avontuur keerde de inmiddels 30-jarige Ivan Yagan terug naar België. Hij tekende onlangs een contract bij RWDM, dat zich als promovendus opmaakt voor een zwaar seizoen in 1B. Onze collega's van Walfoot spraken met de ex-speler van onder meer Lierse en Eupen.

Ivan Yagan, een drievoudig Armeens international, keert na een avontuur bij IFK Marieham terug naar België. "Ik ben enorm blij om terug te keren, dit is echt wat ik wilde", vertelt de 30-jarige speler aan Walfoot. "Ik ben weer dichtbij mijn familie, wat heel belangrijk is voor mij", aldus de Brusselaar.

De ex-speler van onder andere Lierse, Eupen en Cercle Brugge had een goed gevoel bij het verhaal waarmee RWDM op de proppen kwam. "Ik had verschillende videocalls met RWDM toen ik nog in Finland zat. Ik stond op het punt om mijn contract te verlengen, maar RWDM heeft me toch kunnen overtuigen. Ik heb echt het gevoel dat we op dezelfde golflengte zitten."

"Ook op training ging alles goed. Er heerst hier een supergoede ambiance. Als ervaren man wil ik mijn ervaring delen met de jongeren. Ik wil hun grote broer worden. Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen door beslissend te zijn", blijft de aanvallende middenvelder ambitieus.

Voor de promovendus wacht een zwaar seizoen in de moeilijke competitie die 1B is. "Inderdaad een heel zware competitie, zeker niet te onderschatten. We zullen klaar moeten zijn voor een heel lange strijd, waarin het belangrijk wordt een constante te leggen in de prestaties. Ik heb alvast zin om er weer in te vliegen", besluit Ivan Yagan.