Duitse fans nog zeker tot oktober niet welkom in stadions

Ook in het nieuwe seizoen zullen er aanvankelijk geen fans worden toegelaten in de Duitse stadions. Dat hebben de gezondheidsministers vandaag beslist.

De Bundesliga-clubs hadden een voorstel gedaan om geen uit-fans toe te laten, alcohol te verbieden en een beperkt aantal fans toe te laten, maar de gezondheidsministers hebben daar toch geen gehoor aan gegeven. Ze waren wel fan van het idee, maar achten de tijd nog niet rijp om zo'n toegevingen al te doen.

"We zitten nog in een situatie waarin het virus nog sterk aanwezig is. De situatie laat het niet toe om risico's te nemen. Zolang we risico's kunnen vermijden, moeten we dat doen", klonkt het vanuit Duitsland.

"De vrees is nog te groot dat supporters tijdens wedstrijden zullen samenhokken in café's. Voor duizenden mensen in een stadion is het gewoonweg te vroeg", vertelde Jens Spahn.