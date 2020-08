Felice Mazzu komt onder stoom met Union; Vanzeir geeft visitekaartje af

Union geraakt stilaan onder stoom. De Brusselaars worden beschouwd als de titelfavoriet bij uitstek in 1B. De ploeg van Felice Mazzu onderstreepte dat dit weekend door met 2-4 te gaan winnen op bezoek bij Standard.

Op de clubwebsite van Union komt Felice Mazzu terug op de knappe zege tegen Standard, dat speelgelegenheid gaf aan de spelers die tegen Cercle Brugge niet in actie kwamen.

"We moeten blij zijn met die zege, zonder het allemaal op te kloppen. Ik vond dat we in het begin van de wedstrijd teveel respect toonden, we stonden ook te laag. In de tweede helft heb ik het systeem veranderd en de ploeg paste zich goed aan. We creëerden minder kansen, maar de gasten hebben zich 100% gegeven onder een loden zon."

Dante Vanzeir, die onlangs overkwam van Racing Genk, gaf met twee goals en een assist meteen zijn visitekaartje af. "Het is heerlijk om beslissend te zijn. Dit is super voor mijn vertrouwen, maar pas over twee weken start het echte werk. Vooral in defensief opzicht hebben we nog heel wat werk op de plank, want we gaven de doelpunten te gemakkelijk weg."