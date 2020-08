Gegeerd door Belgische topclubs, maar de Eredivisie lonkt voor Francesco Antonucci

Na een uitstekende uitleenbeurt in de Keuken Kampioen Divisie bij Volendam staat de Belg Francesco Antonucci opnieuw dicht bij een overstap naar Nederland.

De voorbije weken werd Franco Antonucci in verband gebracht met een overstap naar de Jupiler Pro League. Zijn naam viel bij Anderlecht en Standard, maar de creatieve middenvelder lijkt nu op weg naar Nederland.

Vorig seizoen was hij bij Voldendam betrokken bij 16 goals in 20 matchen, maar nu mikt hij een stapje hoger. Onze landgenoot, die nog tot 2022 onder contract ligt bij AS Monaco, zou volgens de informatie van la Dernière Heure dicht bij een overstap naar Feyenoord staan.

De 21-jarige Antonucci geldt als een van de grootste beloften van het Belgische voetbal.