OFFICIEEL: RWDM blijft zich roeren en haalt spits binnen

RWDM maakt dit seizoen zijn opwachting in 1B en de club zet alle zeilen bij om er geen mal figuur te slaan. Ze haalden al enkele forse versterkingen binnen. Maandag maakten ze ook de komst bekend van Kevin Nzuzi. De Fransman moet voor de doelpunten zorgen.

Kevin Nzuzi is een 26-jarige Fransman van Congolese origine. Nzuzi was actief in de Franse tweede en derde klasse en waagt nu voor het eerst zijn kans buiten de landsgrenzen.

Nzuzi komt over van Red Star (derde niveau), waar hij in zestien wedstrijden niet tot scoren kwam. Een jaar eerder trof hij nog twaald keer raak.

RWDM opent de competitie op 22 augustus met een thuiswedstrijd tegen Club Brugge NXT.