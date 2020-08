Met Andrea Pirlo aan het roer zet Juventus de trend verder waarin oud-legendes het roer overnemen bij een topclub

Andrea Pirlo wordt de nieuwe hoofdtrainer van Juventus. Een voormalig icoon van de club die het stokje overneemt, we zien het wel vaker tegenwoordig.

Zinedine Zidane bij Real Madrid, Frank Lampard bij Chelsea, Hansi Flick bij Bayern, Mikel Arteta bij Arsenal, Diego Simeone bij Atletico Madrid, Ole Solskjaer bij Manchester United en nu dus Andrea Pirlo bij Juventus.

Het lijkt dezer dagen een trend om een voormalige speler aan het roer te zetten. Bij Juventus hopen ze alvast op hetzelfde effect als zijn illustere voorgangers. Het begon eigenlijk allemaal met Pep Guardiola, die bij zijn Barcelona misschien wel het beste voetbal ooit creëerde.

Drie Champions Leagues op een rij

Misschien wel het beste voorbeeld van de voorbije jaren is Zinedine Zidane. De Franse oefenmeester nam in het seizoen 2015-2016 over van Rafael Benitez en won dat seizoen de Champions League. Zidane slaagde er de twee jaren nadien ook in om de beker met de grote oren te bemachtigen. Ondertussen heeft Zidane ook al wat titels, bekers en supercups achter zijn naam gezet. Zidane wint om de 19 wedstrijden een trofee.

Van het lijstje bovenaan dit artikel zijn er maar weinigen die het slecht doen bij hun club. Lampard loodste met beperkte middelen Chelsea naar de Champions League, Flick maakte van Bayern weer een machine en is eindfavoriet voor de Champions League, Arteta won recent nog de FA Cup met Arsenal, Simeone doet het al jaren uitstekend bij Atlético en Solskjaer lijkt Manchester United weer erbovenop te helpen.