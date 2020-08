Schandaal in Schotland: 'Boli Bolingoli brengt competitie in gevaar met clandestien bezoekje aan risicoland Spanje' - "Celtic moet onmiddellijk van hem af"

Boli Bolingoli zou volgens Daily Mail recent naar Spanje zijn geweest, zonder dat aan iemand van zijn club, Celtic Glasgow verteld te hebben. Spelers moeten uiteraard niet altijd meedelen waar ze geweest zijn, maar dit zou wel gaan om een inbreuk tegen de coronamaatregelen van Groot-Brittannië.

Wie terugkeert van risicoland Spanje moet daarna verplicht veertien dagen in zelfisolatie verblijven. En dat heeft de ex-speler van Club Brugge niet gedaan, want zondag werd hij nog ingezet als invaller in het gelijkspel tegen Kilmarnock (1-1).

Dat bracht een storm aan kritiek teweeg in Schotland. Voor het geval van Bolingoli waren er al twee spelers van Aberdeen die positief hadden getest op Covid-19 nadat acht ploegmaats op restaurant gingen na een nederlaag. Prime Minister Nicola Sturgeon was niet te spreken over het voorval.

"Ik ben furieus, want dit had niet mogen gebeuren", reageerde Sturgeon na de positieve gevallen. "Als het protocol niet wordt nageleefd, wie weet wat er dan zal gebeuren." De actie van Bolingoli kan dus grote gevolgen hebben.

Pundit Chris Sutton is niet mals voor Bolingoli. "Als hij dit allemaal bewust heeft gedaan, dan toont hij aan dat hij geen sh*t geeft om zijn ploegmaats, de manager en de fans. Celtic moet zo snel mogelijk van hem af."

There should be no way back for Bolingoli at Celtic now. If he knowingly went to Spain before the Kilmarnock game and broke quarantine rules he showed he really doesn’t give a sh## about his teammates, the manager and the support... Celtic should get rid immediately