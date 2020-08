Celtic verontschuldigt zich en laat geen spaander heel van het gedrag van Bolingoli: "Dit neemt de domheid van zijn daden niet weg"

Het geheime uitstapje van Boli Bolingoli kan grote consequenties hebben voor de Schotse competitie. Zijn werkgever, Celtic Glasgow, is niet mals voor onze landgenoot en ex-speler van Club Brugge.

Er hangt zelfs een onderbreking van de Schotse Premiership in de lucht na Bolingoli's daden. Hij reisde zonder medeweten van de club naar Spanje en vertelde ook niets toen hij terugkwam. In Groot-Brittannië moeten mensen 14 dagen in zelfisolatie nadat ze arriveren uit een rood gebied, zoals Spanje.

Celtic haalt dan ook bijzonder hard uit naar de flankspeler. "De club veroordeelt het gedrag van Boli Bolingoli en verontschuldigt zich daarvoor. Het is moeilijk om in deze omstandigheden een meer onverantwoordelijke actie voor de geest te halen. Het is bijna niet voor rede vatbaar. We zullen onmiddellijk actie ondernemen", luidde het in een statement.

Gelukkig is er sindsdien, of voorheen, niemand besmet geraakt. "Sinds het voorval is iedereen van de spelers en staf al tweemaal aan een test onderworpen en alle testen, ook die van de speler in kwestie, waren negatief. Dit is een hele opluchting, maar neemt in geen geval de ernst en de domheid van de speler zijn daden weg."