Genk niet te spreken over jonkies in 1B: "Hoe kan je dat als Pro League doen? Dat is een hefboom én voordeel voor Club Brugge"

RSC Anderlecht, KRC Genk, KAA Gent, Standard - de G5 met andere woorden - en KV Mechelen vroegen de KBVB en Pro League al om 1B nog verder uit te breiden en hun belofteteams toe te voegen aan de reeks. Zonder succes.

Maar waarom Jong Club Brugge wel? De blauw-zwarte beloften kroonden zich afgelopen seizoen tot kampioen, maar dat is niet de enige reden. De volledige gedachtegang kan je HIER nog eens nalezen.

“Ik begrijp niet hoe die beslissing precies tot stand is gekomen”, aldus Dimitri De Condé in Het Laatste Nieuws. “We zijn ook vragende partij om met onze beloften in 1B te voetballen. Ik vind het heel jammer. Vooral voor Roland Breugelmans (jeugdcoördinator van de Limburgers, nvdr.). Hij ijvert hier al tien jaar voor.”

Het is goed als het een eerste stap in de goede richting is. In het andere geval is het simpelweg oneerlijk

De sportief directeur van Genk probeert het echter positief te bekijken. “Het is goed als het een eerste stap in de goede richting is. In het andere geval is het simpelweg oneerlijk. Hoe kan je als Pro League één club een concurrentieel voordeel geven? Dat is een hefboom om jongeren aan te trekken.”