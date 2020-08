Dit zijn dé twee redenen waarom de beloften van Club Brugge wél en de beloften van andere G5-clubs niet in 1B aantreden

Jong Club Brugge mag volgend seizoen bewijzen wat het waard is in het profvoetbal. Maar waarom mogen uitgerekend de jonkies van blauw-zwart in 1B aantreden?

Op sociale media is het duidelijk. “RSC Anderlecht kan de beloften niet in 1B laten aantreden. Die jongens spelen al in 1A”, is de meest gehoorde zin als reactie op het feit dat Jong Club Brugge op het tweede niveau zal gaan voetballen.

Desalniettemin is het een enorme kans voor de jonkies van blauw-zwart. Club Brugge krijgt de kans om op die manier (nog meer) sportieve afstand te nemen van de concurrentie. Al is het momenteel nog een groot vraagteken waar de beloften het jaar nadien zullen aantreden.

Maar waarom Jong Club Brugge?

Maar terug naar het vraagstuk: waarom mogen uitgerekend de beloften van de landskampioen een seizoen depanneren in 1B? Eerst en vooral is Jong Club Brugge ook in de beloftecompetitie - na herberekening van de punten door de coronastopzetting - uitgeroepen tot kampioen.

Daarnaast werd rekening gehouden met de algemene quotering van de jeugdopleidingen die elke profclub elk seizoen krijgt van de KBVB. Voor de volledigheid: op dat vlak kwam Club net iets beter uit de rekening dan KRC Genk.