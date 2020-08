FC Onbetaalbaar: deze spelers willen of mogen weg, maar niemand kan ze betalen

De transferperiodes zijn voor veel clubs de gelegenheid om enkele overbodige spelers van de hand te doen, maar wat als die spelers gewoonweg onbetaalbaar zijn voor andere clubs? Deze spelers zijn de clubs liever kwijt dan rijk, maar ze zijn o zo duur.

Gareth Bale

De Welshman zit al langer op een zijspoor bij Real Madrid en doet er ook alles aan om zijn onvrede te laten blijken. Zo werd hij al grappend op de bank gespot en ging hij tijdens een wedstrijddag golfen. Hij vroeg ook al meermaals om niet meer opgenomen te worden in de selectie.

Real Madrid betaalt ondertussen jaarlijks zo'n 28 miljoen euro uit aan salaris voor de aanvaller. Daartegenover stonden dit seizoen drie doelpunten en twee assists in 20 wedstrijden. Bale leeft in onmin met het Spaanse publiek en bij de Spaanse media kan hij ook al niet op veel krediet rekenen. Real Madrid wil dan ook graag af van de Welshman, maar geen enkele club lijkt bereid om zijn salaris over te nemen. En dus lijkt Bale zijn beste periode uit zijn carrière te slijten op de bank en het golfterrein.

James Rodriguez

Real Madrid hoeft deze zomer niet één, maar twee overbetaalde vedettes te slijten. Want ook James Rodriguez zit er al langer op een zijspoor. Een uitleenbeurt aan Bayern München bracht weinig beterschap en ondertussen brengt de Colombiaan ook zijn beste jaren van zijn carrrière door langs de zijlijn.

Rodriguez kan in tegenstelling tot Bale wel nog op enig wat krediet brengen. De Colombiaan heeft er dan wel een verschrikkelijk seizoen opzitten, James is wel bereid afstand te doen van zijn salaris van 18 miljoen euro. Real Madrid is ook niet van plan de betaalde tarnsfersom van 75 miljoen euro te recupereren en zou genoegen nemen met 20 tot 25 miljoen.

Mesüt Özil

De Duitse spelmaker was jarenlang de absolute sterspeler bij Arsenal en daarvoor Real Madrid, hij strooide met geniale passes en verzamelde de ene assist na de andere. Maar dat is ondertussen toch ook al een hele poos geleden. Relletjes naast het veld en povere prestaties op het veld maken van Özil een overbetaalde vedette.

Arsenal zou zelfs 20 miljoen euro hebben aangeboden om Özil nu te doen vertrekken. De Duitser verdient dat bedrag jaarlijks bij de Londerse club, goed voor 400.000 euro per week. De vraag is welke club iemand als Özil nog in huis wil halen. Het is al even geleden dat Özil nog presteerde en van zijn hoge salaris zal hij ook niet meteen afstand doen.

David De Gea

Dean Henderson, Kasper Schmeichel of Jan Oblak. Een van die drie moet volgend seizoen het doel van Manchester United verdedigen. Het vetrouwen in de Spaanse goalie is helemaal weg nadat hij meerdere malen flaterde en puntenverlies inleidde. Een paar seizoenen geleden werd hij nochtans in een adem genoemd met andere wereldtoppers als Manuel Neuer en Gianluigi Buffon.

Het probleem is dat de Spanjaard voor veel clubs te duur is en de clubs die hem wel kunnen betalen, hebben geen nood aan een nieuwe doelman. Manchester United wil ook nog eens tussen de 40 en 50 miljoen euro vangen voor De Gea, iets wat gezien de coronacrisis niet zo voor de hand liggend is. Daarnaast, schrik niet, verdient De Gea ongeveer 20 miljoen euro per jaar aan salaris.

Edinson Cavani

Cavani beschikt over een aflopend contract en zit momenteel zonder club. Dat scheelt al heel wat. De Uruguayaan bewees over de jaren heen een geweldigde doelpuntenmaker te zijn en kan veel clubs nog van dienst zijn, maar beschikte ook over een stevig salaris.

Elke club die een salaris kan aanbieden dat in de buurt komt van het jaarsalaris van 30 miljoen euro dat hij bij PSG opstreek, maakt kans om Cavani in te lijven. Jammer genoeg zijn er weinig clubs die dat bedrag willen geven aan een spits van ondertussen alweer 33 jaar.

Philippe Coutinho

Zijn transfer van Liverpool naar Barcelona moest van Philippe Coutinho een absolute wereldster maken. De opvolger van Andres Iniesta, maar dat draaide even anders uit. Coutinho blonk uit in wisselvaligheid en zette de ene bleke prestatie neer na de andere. Een uitleenbeurt aan Bayen München bracht beterschap, maar Coutinho bleek ook voor de Duitse club een te dure vogel.

Bijna 14 miljoen euro per jaar en een transferprijs van meer dan 80 miljoen euro. Dat is ervoor nodig om de overbodige Coutino weg te plukken bij Barcelona. De vraag is welke club van plan is dat te doen.

Christian Eriksen

Hij was uitgekeken op Tottenham en wou absoluut een transfer verdienen. Vanwege zijn aflopende contract koos Tottenham ervoor om hem voor een prikje te laten gaan richting Inter Milaan. Na een half seizoen is het nog wat vroeg om de transfer als een mislukkig te bestempelen, maar er doen wel al de geruchten dat Eriksen Milaan alweer mag verlaten.

De vraag is welke club zo'n zes miljoen aan jaarsalaris overheeft voor een voetballer die nooit die stap naar de wereldtop heeft kunnen maken. De kans is groot dat Eriksen gewoon bij Inter Milaan blijft, zeker gezien de financiële situaties van vele clubs.