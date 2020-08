Vincent Kompany speelklaar tegen zondag, of neemt hij zijn tijd?

In de oefenmatch tegen Saint-Étienne liep Vincent Kompany een blessure aan de adductoren op, maar zijn herstel verloopt vlot.

De wedstrijd op het veld van KV Mechelen (2-2) kwam nog te vroeg voor Vincent Kompany, maar nu mag de Rode Duivel stilaan aan een terugkeer beginnen denken. La Dernière Heure meldt dat zijn herstel vlot verloopt en dat hij deze week opnieuw met de groep zou kunnen meetrainen.

Terugkeer tegen STVV

De vraag is of hij zondag tegen Sint-Truiden (16 augustus) weer klaar is om te spelen. Tegen Malinwa waren er enkele defensieve foutjes die er met Kompany op het veld misschien niet zouden zijn geweest.

Anderzijds zou een overhaaste terugkeer ook een risico kunnen inhouden. De blessuregevoelige Kompany kan uiteraard hervallen en dan zijn ze hem wellicht langer dan een maand kwijt. Zondag, op de dag van de wedstrijd zelf, weten we wellicht pas meer...