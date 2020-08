Verrassende transfer in Spanje: kapitein verlaat na negen jaar Valencia

De problemen stapelen zich op bij Valencia. Door het coronavirus en het feit dat de Spaanse club geen Europees voetbal speelt volgend seizoen, moeten ze enkele spelers verkopen. Daar is ook Dani Parejo bij. De clublegende trekt naar Villareal.

Dani Parejo verlaat Valencia. De Spaanse middenvelder speelde 9 jaar voor Valencia, maar hij trekt nu naar Villareal. Ook Francis Coquelin trekt van Valencia naar Villareal. Ze zouden samen voor een som van 13 miljoen euro de overstap maken.

Het is opvallend, want Parejo werd gezien als een clublegende. Valencia moet echter bezuinigen, want ze zouden in de problemen zitten door het coronavirus en het feit dat ze volgend seizoen geen Europees voetbal spelen.

Dani Parejo in tranen

Het is slecht nieuws voor Dani Parejo, want de kapitein wilde zijn schip helemaal niet verlaten. Hij wilde uitleg geven aan zijn fans in een filmpje, maar hij is in tranen uitgebarsten. "Ik voelde mij op twee plaatsen thuis: in mijn huis en in Estadio Mestalla", aldus Parejo.