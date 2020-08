Schotse premier woest, maar schort competitie niet op voor wangedrag Bolingoli

Boli Bolingoli heeft het flink verpest in Schotland. De ex-speler van onder meer STVV en Club Brugge krijgt de wind van voren na zijn uitstapje naar Spanje.

Vooral het gegeven dat hij zonder medeweten van zijn club Celtic naar Spanje afgereisd was, stootte tegen de borst. Dat hij dan ook nog eens meespeelde zondag tegen Kilmarnock zonder in quarantaine te gaan, deed hem helemaal de das om. Spanje is volgens de Schotse autoriteiten een risicogebied, dus moest Bolingoli eerst in quarantaine gaan na zijn terugkomst.

De tests van Bolingoli na de wedstrijd waren negatief, maar Celtic laat het niet na om de dwaasheid van Bolingoli te benadrukken.

"Gele kaart"

De Schotse premier Nicola Sturgeon reageerde furieus op de daden van Bolingoli. "We vragen aan de gewone mensen om enorme opofferingen te leveren in de manier waarop ze normaal hun leven leiden. Maar sommige voetballers nemen hun verantwoordelijkheid niet", klinkt het op een persmoment.

"Laat me mezelf in voetbaltermen uitdrukken. Voorlopig krijgt het Schotse voebal een gele kaart, maar bij een volgend voorval ben ik genoodzaakt om de rode kaart tevoorschijn te halen", hint ze op een opschorting van de competitie. Geen opschorting dus, maar de komende twee duels van Celtic zijn wel uitgesteld.