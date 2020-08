🎥 Lukaku waagt zich aan 'videobombing'

Als je je ergens goed voelt, weerspiegelt zich dat in alles. Ook bij Romelu Lukaku is dat zo. Op het veld scoort Big Rom aan de lopende band, maar ook naast het veld toont hij dat hij zich goed voelt bij Inter Milaan.

Getuige daarvan is dit filmpje. Een presentator van Inter-tv was een uitleg aan het doen en Lukaku kon het niet laten om even in beeld te komen op de achtergrond. Stoïcijns naar de camera kijken, en dan even de spieren laten zien.

Vooral de 'effects' van het filmpje zorgen ervoor dat het filmpje nu helemaal viraal aan het gaan is.

Lukak speelt met Inter maandag de halve finale van de Europa League tegen Sjachtar Donetsk. Daarin gaat de Rode Duivel op zoek naar zijn 10e opeenvolgende doelpunt in de Europa League.