Rennes speelt niet, maar kwalificeert zich wel voor groepsfase Champions League

Voor Stade Rennes waren de Europa League-resultaten van afgelopen week zeer gunstig. Zonder zelf te spelen, plaatst de Franse club zich meteen voor de groepsfase van de Champions League.

Normaal gezien moest Rennes nog twee voorrondes spelen voor de club voor het eerst in haar geschiedenis mee zou mogen doen aan het kampioenenbal, maar het UEFA-reglement heeft hen een handje geholpen.

Rennes eindigde op de derde plaats in de vroegtijdig stopgezette Franse Ligue 1 en moest normaal gezien twee voorrondes spelen. Maar omdat alle vier de halvefinalisten van de Europa League (Inter, Shakthar, Manchester United en Sevilla) zich via de competitie rechtstreeks geplaats hebben voor de Champions League, is het CL-ticket voor de winnaar van de EL overbodig.

Volgens het UEFA-reglement gaat het ticket van de EL-winnaar dan naar de derde in de Franse competitie en kwalificeert Rennes zich voor het eerst voor de Champions League. Daardoor profiteert Renners ten volle van de stopzetting van de competitie. Met nog 10 wedstrijden te gaan, hadden ze immers maar 1 puntje voorsprong op Lille.