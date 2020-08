Succesvol debuut voor Thomas Meunier bij Dortmund

De Belg bereidt zich voor op het nieuwe seizoen met zijn nieuwe club, Borussia Dortmund. Vandaag speelden ze een oefenwedstrijd en de Rode Duivel was meteen goed voor een assist.

Terwijl PSG het opneemt tegen Atalanta in de Champions League, is Thomas Meunier al volledig gefocust op zijn voorbereiding bij zijn nieuwe club, Borussia Dortmund. De Rode Duivel maakte zijn debuut in een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Oostenrijkse Altach. Meunier speelde in de tweede helft, net als Axel Witsel en Thorgan Hazard.

Dortmund stond toen al aan de leiding met 0-3, dankzij twee doelpunten van de onvermijdelijke Erling Haaland. Thorgan Hazard scoorde nog een doelpunt en Thomas Meunier gaf in zijn eerste wedstrijd meteen een assist. De Duitse topclub won de wedstrijd uiteindelijk met 0-6.