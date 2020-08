Mesüt Özil volgt voorbeeld Gareth Bale en is bereid tot laatste dag van contract bij Arsenal te blijven, ondanks weinig speelkansen

Mesüt Özil en Arsenal, dat lijkt niet meer goed te komen. De Duitser krijgt maar weinig speelgelegenheid, maar is niet van plan afstand te doen van zijn contract.

"Ik blijf hier tot het einde van mijn contract en zal me tot dan volledig inzetten voor de club", klonk het nog positief van Özil. Maar na de herstart van de Premier League kwam de Duitse spelmaker in geen enkele wedstrijd nog in actie en haalde hij slechts twee keer de bank.

"Die situaties krijgen me niet klein. Ik heb bewezen dat ik kan terugkeren in het team en mijn waarde kan bewijzen", blijft Özil strijdvaardig.

Ondertussen strijkt Özil bijna 400.000 euro per week op. Arteta lijkt niet op hem te rekenen en Arsenal zou zelfs 20 miljoen hebben geboden aan Özil om per direct te vertrekken.

Maar van Özil zijn ze bij Arsenal nog niet meteen vanaf..