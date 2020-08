Trent Alexander-Arnold verkozen tot beste jonge speler in de Premier League

Trent Alexander-Arnold, die enkele weken geleden met Liverpool de Engelse titel won, is nu uitgeroepen tot de beste jonge speler van het seizoen in de Premier League.

Trent Alexander-Arnold was een belangrijke speler voor Liverpool dit seizoen. De Engelse verdediger nam zelfs deel aan alle competitiewedstrijden in de Premier League. Daarbij scoorde hij vier doelpunten en gaf hij 13 assists.

Het was dan ook niet meer dan logisch dat de 21-jarige rechtsachter vandaag de titel van beste jonge speler van het seizoen heeft gekregen. De prijs is het resultaat van de stemmen van een aantal experts op het gebied van het Engelse voetbal en van het grote publiek. Om in aanmerking te komen, mogen de kanshebbers bij het begin van het seizoen niet ouder zijn dan 23 jaar.

Zo heeft Alexander-Arnold het gehaald van drie spelers van rivaal Manchester United, want Marcus Rahsford, Mason Greenwood en Anthony Martial zijn er niet in geslaagd om de prijs binnen te halen. Ook Mason Mount (Chelsea), Christian Pulisic (Chelsea), Dean Henderson (Sheffield) en Jack Grealish (Aston Villa) waren in de running.