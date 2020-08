Uitblinker Müller moest na masterclass tegen Barcelona terugdenken aan die andere historische avond: "Maar toen hadden we niet zoveel controle als vandaag"

Bayern München verorberde Barcelona met huid en haar vrijdagavond in de kwartfinales van de Champions League. Eén van de hoofdauteurs in de historische vernedering van de Blaugrana was ongetwijfeld Thomas Müller.

De Duitser tekende voor twee doelpunten tegen de Catalanen en deed ze constant pijn met zijn infiltraties. Hij werd dan ook verkozen tot Man van de Wedstrijd in Lissabon. Onder coach Hansie Flick leeft de 30-jarige middenvelder helemaal terug op bij Bayern en dat is geen toeval.

"De manier waarop we dit hebben bereikt is ongelooflijk", zegt Müller in de Duitse media na de wedstrijd. "De manier waarop wij spelen, daar gaat mijn hart van smelten. We weten dat we goed in vorm zijn, maar we weten ook dat we alleen kunnen winnen als we tot het uiterste gaan."

Flashback

Winnen met 2-8, dat zijn voorhistorische scores. Al doet de uitslag hem terugdenken aan de ook al historische 1-7 overwinning van Duitsland tegen Brazilië: "Maar toen hadden we niet zoveel controle als vandaag. We zijn zo dominant geweest."