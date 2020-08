Niet te geloven: Sevilla stunt zich naar zesde finale in vijftien jaar in Europa League, glansrol voor Bounou

In de Europa League werd op zondagavond de eerste halve finale gespeeld. En dat werd een dubbeltje op zijn kant, zoveel was duidelijk.

Manchester United begon als favoriet aan de halve finale tegen Sevilla, al is dat tegen de Spanjaarden eigenlijk vreemd. Want wie anders dan Sevilla is dé ploeg bij uitstek voor de Europa League?

In 2014, 2015 en 2016 zaten de Spanjaarden bijna altijd in de finale. Drie keer wonnen ze ook effectief de trofee. En eerder hadden ze dat ook al in 2006 en 2007 gedaan, waarmee ze recordhouder zijn in de tweede Europese beker.

United opende de score nochtans snel in de wedstrijd via de onvermijdelijke Bruno Fernandes - weliswaar vanop de stip.

In de eerste helft kwam Sevilla terug op gelijke hoogte via Suso, meteen de ruststand: 1-1. Na de pauze was Bounou lange tijd de held met heel veel goede reddingen, een kwartier voor tijd kon Luuk de Jong vanuit een omschakelingsmoment het winnende doelpunt maken.