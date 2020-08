Arsenal-fan gaat weddenschap aan met Özil en houdt zich aan zijn woord!

Voetbalsupporters gaan soms ver om hun liefde voor een bepaalde club of speler te benadrukken. Ook Jack Robinson blijkbaar, die zijn dochter naar Mesut Özil genoemd heeft.

Het begon allemaal in de lente toen Robinson een tweet de wereld instuurde richting Mesut Özil. Hij zei dat zijn vrouw zwanger was en akkoord zou gaan met de naam Özil als de sterspeler zelf zou antwoorden op de tweet. En dat gebeurde ook. Özil kon niet wachten tot de baby geboren werd om te zien of Robinson zich aan zijn woord zou houden.

It's a deal mate ✔ I don't let you down. 👍🏼😉 Now it's your turn. I want to see the birth certificate of your kid in July 👶🏼📄😁 https://t.co/GgEjAmKjTu — Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 9, 2020

En nu is het zover want Jack Robinson en zijn vrouw/vriendin zijn bevallen van een mooie dochter. De naam van de dochter: Mara Özil Robinson. De tweede naam is dus Özil geworden, maar dat is niet alles. Want ze zal met de bijnaam "MÖ" door het leven gaan, dezelfde initialen als Mesut Özil himself.