Barça-voorzitter vervroegt verkiezingen én kondigt nieuwe coach aan: "Hij wordt de nieuwe coach van Barcelona"

Of althans: de voormalige bondscoach van Oranje. Ronald Koeman heeft een clausule in zijn contract bij de Nederlandse voetbalbond waarin staat dat hij ten alle tijde kan vertrekken als FC Barcelona komt aankloppen.

"Als er niets misloopt wordt Koeman de nieuwe coach van Barcelona", aldus Josep Bartomeu. "We hebben gepraat en kennen zijn filosofie en denkwijze en we zitten op dezelfde golflengte."

