🎥 Lukaku onhoudbaar: "Ik had er nog zin, ik sta op het veld om te scoren"

Romelu Lukaku heeft de netten weer doen trillen tegen Shakhtar Donetsk. Twee keer zelfs en zijn tweede was een hele mooie. "Ik ben hem zelf gaan zoeken, want ik had er nog zin in."

5-0, da's een statement richting finale. “We staan in de finale, dat was een van onze doelen voor het einde van het seizoen”, zei Lukaku bij RMC Sport. “In de competitie lieten we veel punten liggen, maar dat we nu de finale bereiken stemt ons gelukkig. We hebben sterk verdedigd, ons defensieve blok heeft het echt goed gedaan. En de weinige kansen die we kregen maakten we af.”

Zijn tweede was een typische Lukaku-goal. Bal krijgen, snelheid maken, tegenstander afhouden en afdrukken. “We wisten dat we veel ruimte gingen krijgen op de rechterkant, en hebben ervan gebruik gemaakt. Ik ben een spits en sta op het veld om te scoren. Dat zit in mij. Mijn tweede doelpunt ben ik alleen gaan zoeken. Ik had er echt nog zin in.”