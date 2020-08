Bayern grote favoriet tegen Lyon maar rekent zich nog niet rijk

Na de vernedering van Barcelona, lijkt er niets Bayern München nog van een finaleplaats in de Champions League te kunnen houden. Al zijn ze bij de Rekordmeister wel op hun hoede.

Geeft iemand Lyon een kans om door te stoten tegen de pletwals Bayern München? Bij Lyon geloven ze er alvast in dat ze na Manchester City ook Bayern kunnen wippen en een finaleplaats kunnen veroveren tegen PSG. "Statistieken vertellen niets", zegt Lyon-coach Rudi Garcia op de online personferentie. "City had meer dan 100x gescoord in de Premier League en toch schakelden we ze uit. Al heeft dit Bayern nauwelijks minpunten", klinkt het.

"Makkelijk? Vraag dat maar aan Manchester City en Juventus"

Bayern-coach Hansi Flick denkt ook niet dat het een makkelijke opgave zal worden woensdagavond. "Elke match begint bij 0-0. Alles minder dan 100% inzet zal niet volstaan", vertelt hij. Flick is niet vergeten welke ploegen Lyon moest verslaan om een plek in de halve finale te veroveren. "Makkelijk wordt het echt niet. Vraag dat maar aan Juventus en Manchester City."