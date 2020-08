Leicester City stuurt Italiaanse club wandelen voor Dennis Praet

Dennis Praet kende een moeizaam eerste seizoen bij Leicester City. De middenvelder wisselde goede prestaties af met zwakke en was er vooral wisselspeler.

Maar bij Leicester willen ze Praet toch niet zomaar van de hand doen. Torino zou een bod hebben uitgebracht, maar Leicester heeft daarvoor vriendelijk bedankt.

Bij Torino is Marco Giampaolo trainer en die had graag enkele spelers gehaald die hij in het verleden al gecoacht had. Praet en Giampaolo werkten uiterst succesvol samen bij Sampdoria.

Maar Leicester wil hun aankoop van 19 miljoen niet zomaar laten gaan en hoopt dat Praet in zijn tweede seizoen wel kan overtuigen.