📷 Lommel presenteert nieuw shirt en plooit niet voor de City-kleuren

Vier dagen voor start van de competitie heeft Lommel SK haar nieuwe shirts voor het komende seizoen gepresenteerd. De clubkleuren -groen en wit- blijven intact.

Wie vreesde dat Lommel het groen-wit vaarwel zou zeggen nadat het werd overgenomen door de City Football Group kan nu opgelucht ademhalen. De Noord-Limburgse club stelde donderdag haar nieuwe shirts voor van kledijsponsor Masita en ging voor het vertrouwde groen-wit.

Enkele clubs die eigendom zijn van City Football Group spelen in het hemelsblauw. Dat geldt voor het Man City van Kevin De Bruyne of voor het New York City FC waar Andrea Pirlo even actief was. Maar Lommel behoudt dus de eigen clubkleuren, tot grote opluchting van de trouwe aanhang.

✅OUR NEW KIT #iedereenLSK 🇳🇬 pic.twitter.com/3FvX6TUzQE Lommel SK (@LommelSKOff) August 20, 2020

