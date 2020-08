Premier League maakt kalender bekend: openen met Liverpool - Leeds en al meteen een topper op speeldag 2

Op zaterdag 12 september wordt de rijkste competitie ter wereld weer op gang getrapt met zes wedstrijden. Maandag volgen er nog twee en de partijen van Manchester City en United zijn al meteen uitgesteld.

Manchester City was en Manchester United is nog actief in Europa, dus zij krijgen een extra weekje rust van de Premier League. Zij kunnen dus toekijken hoe de titelconcurrenten het er van af brengen op speeldag 1.

Promovendus Fulham neemt het op tegen Arsenal en Leeds, ook gepromoveerd, krijgt ook een moeilijke affiche. Zij openen op het veld van landskampioen Liverpool. Crystal Palace - Southampton, Tottenham - Everton, West Ham - Newcastle en West Brom - Leicester zijn de vier overige matchen van zaterdag 12 september.

Chelsea - Liverpool

Twee dagen later is het aan Chelsea en Brighton en de Wolves van Leander Dendoncker moeten op bezoek in Sheffield

Op speeldag 2 is het gedaan met rusten voor Man City (naar Wolves) en Man United (thuis tegen Crystal Palace). Alle wedstrijden van speeldag 2 worden overigens op zaterdag 19 september afgewerkt. De topaffiche van die speeldag is Chelsea - Liverpool.