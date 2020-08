Youri Mulder gelooft in Koeman bij Barcelona: "Dagen zijn geteld dat Messi-kliek alles beslist"

Lukt het Ronald Koeman om Barcelona te reanimeren en opnieuw naar succes te leiden? Na de dramatische verloren Champions League-wedstrijd tegen Bayern München zit de Catalaanse club alleszins in zak en as.

Volgens analist Youri Mulder kan Koeman wel slagen bij Barcelona. "Barcelona kent Koeman goed. Ze weten van zijn ervaringen bij Feyenoord en Nederland dat hij schoon schip kan maken én successen kan behalen", reageert Mulder bij Sporza.

Volgens Mulder is sterspeler Messi ook deel van het probleem bij de Catalaanse grootmacht. "Messi en zijn kliekje beslisten alles. Het is goed dat die dagen nu geteld zijn, want Koeman moet hem onder controle krijgen. Hij heeft het aanzien van een groot trainer en speler. De spelers zullen echt wel naar hem luisteren", klinkt het.

"Einde Messi komt in zicht"

Maar dat betekent niet dat Koeman ruzie moet gaan maken met de sterspeler. "Hij moet zijn elftal bouwen rond Messi zodat we nog 2 à 3 jaar van hem kunnen genieten. Het einde van het Messi-tijdperk komt namelijk in zicht", beseft hij.

En die nieuwe ploeg zal vooral defensief een oplapbeurt moeten krijgen. "Hij kan wel iets doen met de verdedigers die er nog zijn want Koeman was er zelf eentje. Maar er zal toch iets moeten veranderen achterin. Een goede verdediging, daar kan je op bouwen. In Nederland heeft hij ook iets gedaan dat niemand verwacht heeft", is Mulder hoopvol voor zijn landgenoot.