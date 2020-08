Serie A verwelkomt absolute nieuwkomer na thriller in de play-offs

In Italië is de strijd om promotie eindelijk beslecht. Spezia verloor op eigen veld tegen Frosinone en promoveert straks voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Serie A.

In de Italiaanse Serie B streden de nummers 3 tot en met 8 voor de derde en laatste vrijgekomen plek in de Serie A. Spezia won in de heenmatch met 0-1 van Frosinone en had in de terugmatch aan een 0-1 nederlaag genoeg om door te gaan.

Nesta grijpt naast promotie

Als derde in de reguliere competitie had Spezia een voordeel tegenover Frosinone, dat pas als achtste eindigde. Zo schakelde Spezia ook al Chievo Verona uit in de play-offs (2-0 nederlaag en 1-3 winst).

Spezia mag zich zo voor de allereerste keer in de clubgeschiedenis opmaken voor een seizoen in de Serie A. Alessandro Nesta greep met Frosinone net naast promotie.