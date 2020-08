Lukaku liet zijn medaille liggen: "Groots zijn in de nederlaag is ook een onderdeel van het voetbal"

Romelu Lukaku was vrijdagavond de opvallende afwezige toen de staf en spelers van Inter hun medaille gingen ophalen. Wesley Sonck vindt dat hij zijn eremetaal wel moest gaan oppikken.

De ontgoocheling was enorm bij Romelu Lukaku. Dat staat vast. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels is een geboren winnaar. Vrijdag was hij onbedoeld de schlemiel met een eigen doelpunt waar hij weinig aan kon doen.

Ik denk dat dat eigen is aan een topsporter die graag wil winnen.

Die ongelukkige actie was volgens Gert Verheyen misschien de reden waarom Lukaku zijn medaille niet ging oppikken. "Hij zal zich die ene fase heel hard aangetrokken hebben, dat zal niet onmiddellijk voorbij zijn. Mocht dat niet gebeurd zijn, dan was hij misschien wel zijn medaille komen ophalen", aldus Verheyen bij Sporza.

Wesley Sonck vond dat Lukaku zijn medaille moest gaan halen, omdat dat ook bij voetbal hoort. "Als je verliest moet je dat toch ook kunnen accepteren. Ik denk dat dat eigen is aan een topsporter die graag wil winnen. Maar groots zijn in de nederlaag is ook een onderdeel van het voetbal", besloot hij.