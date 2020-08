Presidentskandidaat Barcelona hoopt om absolute toptrainer naar Catalonié te halen

Ronald Koeman is nog maar net aangesteld als trainer van Barcelona, maar zijn positie wordt al door sommigen in twijfel getrokken. Met de presidentsverkiezingen in zicht, hebben enkele kandidaat-voorzitters al hun voorkeur uitgesproken voor een andere trainer.

En de meest opvallende kandidaat-trainer is toch wel die van Jordi Farre. Hij wil namelijk Liverpool-trainer Jurgen Klopp naar Catalonië halen. "We hebben al enkele keren gepraat met hem want we denken dat Barcelona een coachzoals hem nodig heeft", zegt Farre. "Maar als het werkt met Koeman en hij doet het goed, mag Koeman wel blijven."

Klopp had eerder al te kennen gegeven dat hij niet voor altijd bij Liverpool zall blijven. Maar dan zal Barcelona wel moeten wachten tot 2024. Of een jaartje langer, want Klopp wil dan een sabbatjaar inlassen.

"Er moet alleszins veel veranderen want de afgelopen jaren is de club slecht gerund. Vooral onze jeugdacademie La Masia moet opnieuw opgewaardeerd worden.

Concurrentie goochelt met andere namen

Farre moet het in de presidentsverkiezingen opnemen tegen onder meer Joan Laporta en Victor Font. Font heeft een voorkeur om ex-speler en clublegende Xavi trainer te maken van Barcelona terwijl Laporta wil teruggrijpen naar Pep Guardiola.

Huidig voorzitter Bartomeu zal zich ook kandidaat stellen voor een nieuwe termijn. Hij zal Koeman nog wet wat tijd willen geven.