Groot deel selectie baart Roberto Martinez zorgen, krijgen we morgen enkele verrassingen in de selectie?

Roberto Martinez maakt dinsdagnamiddag zijn selectie bekend voor de wedstrijden tegen Denemarken en IJsland voor de Nations League. Maar voor een groot deel van de selectie vormen de interlands een probleem.

De Nations League kwam er als vervanging van de oefenwedstrijden, maar voor veel spelers komen er op die manier alleen maar extra wedstrijden bij op hun overvolle kalender. Zo klaagde Kevin De Bruyne al eens over de weinige rust die hij dit seizoen kreeg.

Martinez zal mogelijk heel wat moeten puzzelen in zijn selectie, want quarantaine, blessures en andere prioriteiten maken heel wat Rode Duivels onzeker voor de selectie.

Zo zijn alle spelers die actief zijn in Engeland niet zeker of ze wel naar België kunnen komen. In Engeland moet iedereen verplicht twee weken in quarantaine als ze naar het land komen of het land verlaten. Veel clubs zullen het niet zien zitten enkele internationals gedurdende twee weken in quarantaine te houden. En laat nu net de helft van de Belgische selectie actief zijn in de Engelse competitie.

Ook achter de namen van Thomas Meunier en Thomas Vermaelen staan nog vraagtekens. Beide hebben wat last en zijn onzeker voor de wedstrijden tegen Denemarken en Ijsland.

En onze kapitein, Eden Hazard, begint bijna aan de voorbereiding bij Real Madrid. Vorig seizoen mistte hij een groot deel van de voorbereiding en dat resulteerde in een teleurstellend seizoen. Dit jaar zal hij er alles aan willen doen om er een topseizoen van te maken.

Dat zou wel eens kunnen betekenen dat we enkele verrassingen in de selectie te zien gaan krijgen. Jongens uit de eigen competitie ruiken misschien hun kans. Zo geraakte eerder al bekend dat Zinho Vanheusden voor het eerst in de voorselectie zat. Door het pensioen van Kompany en de twijfels rond Vermaelen is de kans zelfs groot dat Vanheusden de selectie haalt.