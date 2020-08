Italiaanse club wordt concreet voor Razvan Marin

Razvan Marin zal waarschijnlijk maar een jaar voet Ajax gevoetbald hebben. De Roemeen zat niet in de selectie voor de oefenwedstrijd tegen RB Salzburg.

Ondertussen geraakte ook al bekend dat Cagliari concreet is geworden voor Marin. Bij Cagliari liep afgelopen seizoen Radja Nainggolan rond, maar die zijn toekomst is nog onzeker. Cagliari ziet in Marin alvast een alternatief.

De Roemeense middenvelder kwam een jaar geleden nog voor 12,5 miljoen euro over van Standard, maar overtuigen bij Ajax deed hij niet. Nu mag hij alweer beschikken.

Ergens is het wel opvallend dat Ajax Marin na één seizoen alweer zo makkelijk laat gaan. De club moet straks toch ook weer flink rekening houden met een vertrek van Donny van de Beek, die in de belangstelling staat van onder andere Barcelona.