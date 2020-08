Tottenham denkt aan ervaren Ivan Rakitic

Ivan Rakitic is een van de spelers voor wie het einde verhaal is bij Barcelona. De Kroaat mag weg, maar heeft voldoende opties.

De meest concrete optie is en blijft zijn ex-club Sevilla. Al kunnen de twee voorlopig geen akkoord vinden. Nu zou ook Tottenham zich wil mengen in de transferdebatten.

Tottenham en José Mourinho zien de uitverkoop bij FC Barcelona graag gebeuren en willen van de gelegenheid gebruik maken om enkele koopjes te doen. Ivan Rakitic wordt zo meer en meer een reeële optie voor de Spurs.

Rakitic is niet de enige die naar de uitgang wordt geduwd. Ook voor Luis Suarez en Arturo Vidal lijkt het over en out in Catalonië.