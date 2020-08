🎥 Winst Bayern München Champions League zorgt voor feestende supporters in Marseille

Niet zozeer omdat Bayern München de Champions League verloren heeft, maar omdat PSG net de finale wist te verliezen. Fans van Marseille kwamen de straat op om het verlies van hun rivaal te vieren.

Eerder deze week braken er al rellen uit tussen de twee supportersgroepen, in aanloop naar de Champions League-finale. De autoriteiten hadden toen een verbod opgelegd op het dragen van PSG-shirts, maar dat verbod werd al snel weer ingetrokken.

Marseille erupts as PSG lose the Champions’ League final: “Where are all the Parisians now?” pic.twitter.com/YGrr0ihBOv