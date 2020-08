🎥 Romelu Lukaku opgenomen in mooi lijstje van mooiste EL-goals

Hij werd opgenomen in het elftal van het seizoen in de Europa League en hij staat nu ook in de top-10 van knapste goals.

Romelu Lukaku heeft een uitzonderlijk seizoen meegemaakt met Internazionale. Zijn owngoal in de finale tegen Sevilla was dan weliswaar jammerlijk, maar het wist de vele goede acties van het voorbije seizoen allerminst uit.

De prijzen zullen zeker wel volgen als Big Rom zo blijft presteren. In de top-10 vinden we verder ook onder meer Aubameyang en Rashford. Bekijk de volledige top-10, gekozen door de UEFA, hier:

⚽️🌠 Top 10 #UEL goals in 2019/20 🌠⚽️



The UEFA Technical Observers have named their top 10 goals of the UEFA Europa League season...



😎 Your favourite?